Ловушка Фукидида (Thucydides Trap — англ.)

Выражение, означающее неизбежность столкновения в борьбе за лидерство между претендентами на статус гегемона.

Выражение предложено американским политологом Г. Аллисоном в книге «Обречены воевать. Могут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида?» (2017).

Древнегреческий историк Фукидид использовал этот прием для объяснения причин Пелопоннесской войны (V в. до н. э.) между Афинами и Спартой, когда возвышение Афин и страх, который это возвышение внушало Спарте, сделали войну неизбежной.

Популяризации термина способствовало его использование прессой, а также то, что председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением о необходимости избежать ловушки Фукидида в отношениях Пекина и Вашингтона.