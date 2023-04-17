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«Джон Уик-4» четвертый уикенд подряд возглавляет российский кинопрокат

Четвертая часть серии «Джон Уик» в четвертый раз стала лидером кинопроката в России и СНГ в уикенд. В общей сложности фильм уже собрал 887 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 13–16 апреля:

  • «Джон Уик-4» — 57 млн руб. (всего — 887 млн руб.);
  • «Мое прекрасное несчастье» — 28 млн руб. (94 млн руб.);
  • «Три мушкетера: Д'Артаньян» — 28 млн руб. (81 млн руб.);
  • «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — 18,5 млн руб. (433 млн руб.);
  • «Коты Эрмитажа» — 16 млн руб. (270 млн руб.).

Общие сборы за уикенд составили 260–265 млн руб. Это самая низкая выручка российских кинотеатров с октября 2022 года.

О четвертом фильме читайте в публикации «Ъ» «Джон Уик возвращается».

Леонид Уварчев

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