«Джон Уик-4» четвертый уикенд подряд возглавляет российский кинопрокат

Четвертая часть серии «Джон Уик» в четвертый раз стала лидером кинопроката в России и СНГ в уикенд. В общей сложности фильм уже собрал 887 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 13–16 апреля:

«Джон Уик-4» — 57 млн руб. (всего — 887 млн руб.);

«Мое прекрасное несчастье» — 28 млн руб. (94 млн руб.);

«Три мушкетера: Д'Артаньян» — 28 млн руб. (81 млн руб.);

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» — 18,5 млн руб. (433 млн руб.);

«Коты Эрмитажа» — 16 млн руб. (270 млн руб.).

Общие сборы за уикенд составили 260–265 млн руб. Это самая низкая выручка российских кинотеатров с октября 2022 года.

О четвертом фильме читайте в публикации «Ъ» «Джон Уик возвращается».

Леонид Уварчев