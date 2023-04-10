Четвертая часть «Джона Уика» в третий раз возглавила кинопрокат в РФ и СНГ в уикенд

Фильм «Джон Уик-4» становится лидером кинопроката в России и СНГ третий уикенд подряд. Картина в общей сложности собрала уже 798 млн руб., сообщил kinobusiness.ru.

Лидеры кинопроката 6–9 апреля:

«Джон Уик-4» — 92 млн руб. (всего — 798 млн руб.);

«Мое прекрасное несчастье» — 45 млн руб.;

«Три мушкетера: Д'Артаньян» — 42 млн руб.;

«Коты Эрмитажа» — 28 млн руб. (246 млн руб.);

«Братья Супер Марио в кино» (без РФ и Белоруссии) — 27 млн руб.

В общей сложности выручка российских кинотеатров составила около 335–340 млн руб. Это худший результат с начала года, но он на 24–25% больше, чем в 2022 году.

О четвертом фильме читайте в публикации «Ъ» «Джон Уик возвращается».

Леонид Уварчев