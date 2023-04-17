Число пострадавших при стрельбе в Алабаме возросло до 28 человек

Четыре человека погибли и 28 пострадали при стрельбе на празднике в честь дня рождения 16-летней девушки в городе Дадевиль (штат Алабама, США). Ранее было известно о нескольких пострадавших.

Стрельба произошла в танцевальной студии. Среди убитых — школьный футболист. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Как отмечает Reuters, местные власти не раскрывают подробности произошедшего. Неизвестны мотивы нападавшего, а также то, был ли он задержан. Утверждается только, что угрозы для общества нет.

Президент США Джо Байден после новых случаев стрельбы в американских городах вновь призвал Конгресс ужесточить оборот оружия. Он в том числе выступает за запрет на штурмовые винтовки. «Оружие — это главный убийца детей в Америке, и цифры только растут — не снижаются»,— говорится в заявлении господина Байдена на сайте Белого дома.

Леонид Уварчев