«Крылья Советов»—«Химки» 0:0
«Динамо»—«Пари Нижний Новгород» 3:1
Гладышев, 79; Фомин, 85; Смолов, 90+5 (пен.) — Глушаков, 67 (пен.).
«Сочи»—«Краснодар» 0:2
Батши, 40; Кривцов, 48.
«Урал»—ЦСКА 1:2
Влут, 66 (пен.) — Заболотный, 13; Чалов, 58 (пен.).
«Торпедо»—«Спартак» 1:2
Стефанович, 90+2 — Кейта, 18; Зобнин, 45+1 (пен.). Незабитые пенальти: Кейта, 15; Литвинов (оба — «Спартак»), 40. Удаления: Литвинов, 68 (2 ж. к.); Мартинс Перейра (оба — «Спартак»), 89 (2 ж. к.).
«Оренбург»—«Локомотив» 1:4
Воробьев, 45+3 — Глушенков, 11, 30; Тикнизян, 26; Камано, 55. Незабитый пенальти: Глушенков, 54.
«Факел»—«Ахмат» 1:1
Божин, 55 — Тимофеев, 15.
«Ростов»—«Зенит» 0:0