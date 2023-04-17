«Крылья Советов»—«Химки» 0:0

«Динамо»—«Пари Нижний Новгород» 3:1

Гладышев, 79; Фомин, 85; Смолов, 90+5 (пен.) — Глушаков, 67 (пен.).

«Сочи»—«Краснодар» 0:2

Батши, 40; Кривцов, 48.

«Урал»—ЦСКА 1:2

Влут, 66 (пен.) — Заболотный, 13; Чалов, 58 (пен.).

«Торпедо»—«Спартак» 1:2

Стефанович, 90+2 — Кейта, 18; Зобнин, 45+1 (пен.). Незабитые пенальти: Кейта, 15; Литвинов (оба — «Спартак»), 40. Удаления: Литвинов, 68 (2 ж. к.); Мартинс Перейра (оба — «Спартак»), 89 (2 ж. к.).

«Оренбург»—«Локомотив» 1:4

Воробьев, 45+3 — Глушенков, 11, 30; Тикнизян, 26; Камано, 55. Незабитый пенальти: Глушенков, 54.

«Факел»—«Ахмат» 1:1

Божин, 55 — Тимофеев, 15.

«Ростов»—«Зенит» 0:0