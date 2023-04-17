Финансовые показатели банков, специализирующихся на автокредитах (за 2022 год)

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|Название
|Чистая ссудная задолженность (млрд руб.)*
|Изм. за год (%)
|Доля в активах (%)
|Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Чистая прибыль (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Драйв Клик Банк (быв. «Сетелем»)
|185,2
|8,2
|98,3
|22,7
|24,2
|2,0
|-24,4
|РН-банк
|82,9
|-23,9
|97,0
|11,5
|-8,2
|2,4
|-12,0
|Тойота-банк
|64,4
|-13,0
|95,0
|6,7
|-7,2
|1,3
|-11,9
|Фольксваген-банк Рус
|55,8
|54,9
|96,8
|2,4
|-40,7
|1,4
|-0,2
|МС-банк Рус
|41,1
|17,5
|95,0
|3,1
|-13,8
|0,2
|-78,4
|Мерседес-Бенц Банк Рус
|12,6
|-51,3
|68,7
|2,4
|-17,4
|0,6
|19,3