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Коммерсантъ FM
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Финансовые показатели банков, специализирующихся на автокредитах (за 2022 год)

Название Чистая ссудная задолженность (млрд руб.)* Изм. за год (%) Доля в активах (%) Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями (млрд руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль (млрд руб.) Изм. за год (%)
Драйв Клик Банк (быв. «Сетелем») 185,2 8,2 98,3 22,7 24,2 2,0 -24,4
РН-банк 82,9 -23,9 97,0 11,5 -8,2 2,4 -12,0
Тойота-банк 64,4 -13,0 95,0 6,7 -7,2 1,3 -11,9
Фольксваген-банк Рус 55,8 54,9 96,8 2,4 -40,7 1,4 -0,2
МС-банк Рус 41,1 17,5 95,0 3,1 -13,8 0,2 -78,4
Мерседес-Бенц Банк Рус 12,6 -51,3 68,7 2,4 -17,4 0,6 19,3

*На 31 декабря 2022 года.

Банки ранжированы по ссудной задолженности.

По данным отчетности банков по РСБУ.

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