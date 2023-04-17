Финансовые показатели банков, специализирующихся на автокредитах (за 2022 год)

Название Чистая ссудная задолженность (млрд руб.)* Изм. за год (%) Доля в активах (%) Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями (млрд руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль (млрд руб.) Изм. за год (%) Драйв Клик Банк (быв. «Сетелем») 185,2 8,2 98,3 22,7 24,2 2,0 -24,4 РН-банк 82,9 -23,9 97,0 11,5 -8,2 2,4 -12,0 Тойота-банк 64,4 -13,0 95,0 6,7 -7,2 1,3 -11,9 Фольксваген-банк Рус 55,8 54,9 96,8 2,4 -40,7 1,4 -0,2 МС-банк Рус 41,1 17,5 95,0 3,1 -13,8 0,2 -78,4 Мерседес-Бенц Банк Рус 12,6 -51,3 68,7 2,4 -17,4 0,6 19,3