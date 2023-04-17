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Коммерсантъ FM
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Что говорят аналитики о новом прогнозе Минэкономики

Улучшенный прогноз Минэкономики «снимает часть бюджетных рисков и властям будет проще уложиться в изначальный план дефицита около 2% ВВП, пусть он, вероятно, и будет превышен», замечает Дмитрий Полевой из «Локоинвест». Между тем текущие прогнозы министерства хотя и выше консенсуса (см. “Ъ” от 10 апреля), но реалистичны, отмечают аналитики. Напомним, в марте FocusEconomics улучшил консенсус-прогноз спада экономики РФ в 2023 году c 2,2% до 1,8% (разброс прогнозов — от минус 7,1% до 1%), а в 2024 году прогноз ее роста ухудшен с 1,1% до 1% (разброс — от минус 6% до плюс 3,1%). «Прогноз роста экономики на 2023-й не выглядит заоблачным, хотя мы по-прежнему ждем более скромной динамики чуть выше 0% из-за более сдержанного взгляда на перспективы потребления и особенно инвестиций,— замечает господин Полевой.— Мы более скептичны относительно прогноза с 2024 года — несколько удивляет устойчивый рост ВВП выше потенциальных 1–1,5%, высокий рост реальных зарплат, который, вероятно, будет опережать рост производительности, подавленной санкциями и неизбежным отставанием в технологиях, да и от экспорта вряд ли стоит ждать большой поддержки в условиях замедления глобального роста».

Основная причина более скромных прогнозов аналитиков как на текущий, так и на 2024 год — худшие ожидания роста как потребления, так и инвестиций. При этом они признают, что в 2023 году спрос домохозяйств будет основным источником поддержки экономики, в том числе благодаря временному ускорению зарплат и доходов, что не позволит инфляции опуститься ниже 6%.

«Плюсы по инвестициям и промышленности, которую ждет снижение добычи и нефтепереработки, сомнительны»,— убеждены экономисты Telegram-канала MMI. Они также отмечают, что гипотеза об укреплении рубля с текущих уровней предполагает, что удастся решить проблемы с оплатой за экспорт и непонятно каким образом это может быть сделано. «Прогноз по курсу рубля близок к нашим ожиданиям, предполагая его небольшой рост в оставшиеся месяцы до в среднем 77,6 руб./$, то есть 6–7% с текущих уровней. В ближайшие месяцы по-прежнему ожидаем улучшения торгового баланса, что вместе с меньшим оттоком капитала вернет курс рубля к 74–76 руб./$ в следующие три-шесть месяцев»,— считают, в свою очередь, в «Локоинвест».

Между тем аналитики MMI напоминают, что реализоваться текущий прогноз Минэкономики может только в отсутствие новых шоков, тогда как в 2022 году было два шока (февраль и сентябрь), а гипотеза, что этот год РФ пройдет ровно, весьма смела. Впрочем, они напоминают, что министерство, в их понимании, представляет не макропрогноз в академическом смысле, а целевой сценарий — это то, что хотело бы видеть правительство, то есть небольшой рост.

Артем Чугунов

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