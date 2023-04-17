Гурманские будни

Очень непростая «Иванка»

В марте «Москва-Сити» обзавелся новым рестораном, который выделяется на фоне местных. Это не просто проходное кафе или заведение с комфортной едой на каждый день, а ресторан формата fine dining со светлым, лаконичным, но отнюдь не простым интерьером авторства мастодонта ресторанного дизайна Валерия Лизунова из Archpoint.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 7

Масштабный (общая площадь — 700 кв. м) проект Ivanka молодого ресторатора Александра Воробьева (The Toy, Benuar, La Villa) на четвертом этаже небоскреба Neva Towers обыгрывает интерьер фешенебельной яхты: расставлены дорогие эксклюзивные акценты вроде удивляющего масштабами ковра Hermes, итальянского мрамора, парящих в воздухе светильников в форме медуз и, конечно, как и положено солидному ресторану, белых скатертей на столах и прозрачного блеска натертых приборов и посуды.

Расслабленная атмосфера уносит на морское побережье, а меню в стиле средиземноморской кухни, состоящее в основном из морепродуктов, созвучно пространству. «Кухня — французская с азиатскими нотами. В меню есть азиатские фишки, но в целом я ими не злоупотреблял»,— говорит шеф-повар Иван Негутов. Знание рыбы у Ивана еще с детства: уроженец Крыма, он прекрасно работает с продуктом, превращая морских обитателей в элегантные, тонкие закуски.

Что важно: после обеда не чувствуешь пресыщенности, наоборот, присутствует какая-то легкость. Меню интересное и емкое, любителям сырой рыбы рекомендуется особенно. Рыба и морепродукты раз в неделю доставляются сюда из разных уголков мира. Есть и устрицы, и ежи, но это самое простое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крудо Каре ягненка, печеный баклажан Краб, цукини, томат Морской язык аква-пицца Рыбный пирог Ivanka Спагетти альбуро, черная икра Гребешок, яблоко, эстрагон Десерт «Большая рыба» Десерт «Гребешок» Следующая фотография 1 / 9 Крудо Каре ягненка, печеный баклажан Краб, цукини, томат Морской язык аква-пицца Рыбный пирог Ivanka Спагетти альбуро, черная икра Гребешок, яблоко, эстрагон Десерт «Большая рыба» Десерт «Гребешок»

Нежный паштет из осьминога неожиданно подается с индийской лепешкой роти, легкая закуска из двух видов помело — со спелым авокадо и кусочками боттарги (прессованной икры кефали), закуска из краба с домашним майонезом на основе васаби — в виде ролла, завернутого в тонкие слайсы цуккини (на вкус состав этих ингредиентов неожиданно напоминает оливье), маринованные сардины в оливковом масле — с перцем чили (тонко нарезанный французский хрустящий багет со сливочным маслом отдельно). Свежий тунец предлагают с печеным красным перцем и сербской брынзой: фишка блюда в том, что трудно отличить сразу, где тунец, а где — перец, по цвету и консистенции они почти идентичны.

На горячее — домашняя паста, которую здесь делают сами: авторская версия римской качо-э-пепе, она разбавлена мягким сыром страчателла и черным трюфелем, спагетти альбуро с масляно-сырной заправкой подают с щедрой порцией черной икры.

На горячее местный специалитет: пирог «Иванка» с филе сибаса в тонком слоеном тесте в соусе шампань и рулетики из морского языка с соусом аква пацца, картофелем и томатами — авторский твист на традиционный рыбный сицилийский рецепт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Barolo Negroni Melon Sptitz Pearl of Paris Santorini Sour Следующая фотография 1 / 4 Barolo Negroni Melon Sptitz Pearl of Paris Santorini Sour

Особого внимания заслуживает коктейльная карта, которая просто произведение искусства, а подача — с элементами запоминающегося шоу.

Десерты разработала Наира Соседова, которая визуализировала известные десерты в морской стилистике ресторана. Например, десерт «Морская звезда» — это интерпретация «Павловой». Звезда из клубничного мусса «отдыхает» на камнях из безе на малиновом джеме и крошке из бисквита.

1-й Красногвардейский проезд, дом 22, строение 2 вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 2:00

Гастрономическая карта страны

Radisson Hotel Group запустил в сети своих гостиниц серию гастрономических ужинов «Мероприятия со вкусом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 6

Первый ужин прошел 6 апреля в Президентском люксе на 32-м этаже этаже Radisson Blue Olympiyskiy Hotel Moscow с потрясающим панорамным видом на столицу. Вдохновением для меню из семи блюд, которые придумал и приготовил шеф-повар Алексей Семушкин, послужили кухни и разнообразие локальных продуктов из 11 регионов России. Южнокурильский гребешок на запеченной сливе сменило пате из кролика из Тверской области, затем макаруны с камчатской неркой, севиче из сибирского омуля, карпаччо из ямальской оленины со свежими ягодами, чудской сиг с томлеными вешенками из Пскова и тамбовская перепелка на сырном муссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 8

Меню сопровождалось винами исключительно от российских виноделов. В конце вечера гостям было предложено оценить блюда, лучшие из них войдут в основное меню.

Самарская улица, дом 1 Ежедневно, с 6:30 до 23:00

Ольга Карпова