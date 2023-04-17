Гурманские будни

Очень непростая «Иванка»
В марте «Москва-Сити» обзавелся новым рестораном, который выделяется на фоне местных. Это не просто проходное кафе или заведение с комфортной едой на каждый день, а ресторан формата fine dining со светлым, лаконичным, но отнюдь не простым интерьером авторства мастодонта ресторанного дизайна Валерия Лизунова из Archpoint.
Масштабный (общая площадь — 700 кв. м) проект Ivanka молодого ресторатора Александра Воробьева (The Toy, Benuar, La Villa) на четвертом этаже небоскреба Neva Towers обыгрывает интерьер фешенебельной яхты: расставлены дорогие эксклюзивные акценты вроде удивляющего масштабами ковра Hermes, итальянского мрамора, парящих в воздухе светильников в форме медуз и, конечно, как и положено солидному ресторану, белых скатертей на столах и прозрачного блеска натертых приборов и посуды.
Расслабленная атмосфера уносит на морское побережье, а меню в стиле средиземноморской кухни, состоящее в основном из морепродуктов, созвучно пространству. «Кухня — французская с азиатскими нотами. В меню есть азиатские фишки, но в целом я ими не злоупотреблял»,— говорит шеф-повар Иван Негутов. Знание рыбы у Ивана еще с детства: уроженец Крыма, он прекрасно работает с продуктом, превращая морских обитателей в элегантные, тонкие закуски.
Что важно: после обеда не чувствуешь пресыщенности, наоборот, присутствует какая-то легкость. Меню интересное и емкое, любителям сырой рыбы рекомендуется особенно. Рыба и морепродукты раз в неделю доставляются сюда из разных уголков мира. Есть и устрицы, и ежи, но это самое простое.
Нежный паштет из осьминога неожиданно подается с индийской лепешкой роти, легкая закуска из двух видов помело — со спелым авокадо и кусочками боттарги (прессованной икры кефали), закуска из краба с домашним майонезом на основе васаби — в виде ролла, завернутого в тонкие слайсы цуккини (на вкус состав этих ингредиентов неожиданно напоминает оливье), маринованные сардины в оливковом масле — с перцем чили (тонко нарезанный французский хрустящий багет со сливочным маслом отдельно). Свежий тунец предлагают с печеным красным перцем и сербской брынзой: фишка блюда в том, что трудно отличить сразу, где тунец, а где — перец, по цвету и консистенции они почти идентичны.
На горячее — домашняя паста, которую здесь делают сами: авторская версия римской качо-э-пепе, она разбавлена мягким сыром страчателла и черным трюфелем, спагетти альбуро с масляно-сырной заправкой подают с щедрой порцией черной икры.
На горячее местный специалитет: пирог «Иванка» с филе сибаса в тонком слоеном тесте в соусе шампань и рулетики из морского языка с соусом аква пацца, картофелем и томатами — авторский твист на традиционный рыбный сицилийский рецепт.
Особого внимания заслуживает коктейльная карта, которая просто произведение искусства, а подача — с элементами запоминающегося шоу.
Десерты разработала Наира Соседова, которая визуализировала известные десерты в морской стилистике ресторана. Например, десерт «Морская звезда» — это интерпретация «Павловой». Звезда из клубничного мусса «отдыхает» на камнях из безе на малиновом джеме и крошке из бисквита.
1-й Красногвардейский проезд, дом 22, строение 2
вс-чт, с 12:00 до 0:00
пт-сб, с 12:00 до 2:00
Гастрономическая карта страны
Radisson Hotel Group запустил в сети своих гостиниц серию гастрономических ужинов «Мероприятия со вкусом».
Первый ужин прошел 6 апреля в Президентском люксе на 32-м этаже этаже Radisson Blue Olympiyskiy Hotel Moscow с потрясающим панорамным видом на столицу. Вдохновением для меню из семи блюд, которые придумал и приготовил шеф-повар Алексей Семушкин, послужили кухни и разнообразие локальных продуктов из 11 регионов России. Южнокурильский гребешок на запеченной сливе сменило пате из кролика из Тверской области, затем макаруны с камчатской неркой, севиче из сибирского омуля, карпаччо из ямальской оленины со свежими ягодами, чудской сиг с томлеными вешенками из Пскова и тамбовская перепелка на сырном муссе.
Меню сопровождалось винами исключительно от российских виноделов. В конце вечера гостям было предложено оценить блюда, лучшие из них войдут в основное меню.
Самарская улица, дом 1
Ежедневно, с 6:30 до 23:00