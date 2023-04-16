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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин поручил завести дело из-за бездействия властей Кубани по отлову бездомных собак

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб на ситуацию с бродячими собаками в Краснодарском крае. Местные жители пожаловались в СКР на «непринятие местной администрацией мер к отлову бродячих собак, нападающих на взрослых и детей».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С начала текущего года агрессивные животные укусили не менее 11 местных жителей»,— говорится в сообщении приемной председателя СКР во «ВКонтакте».

Руководству СКР по Краснодарскому краю поручено «возбудить уголовное дело по указанной ситуации и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах».

Происшествия с нападением бездомных собак происходят и в других регионах страны, например в Оренбургской и Астраханской областях.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сегодня заявил о несовершенстве законодательства, согласно которому бродячих собак отлавливают, а затем после ряда процедур отпускают. «Чипирование животных не является гарантией безопасности людей. Случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред, зафиксированы»,— написал господин Паслер в своем Telegram-канале. Оренбургская область направляла предложения об изменении закона в правительство РФ, отметил губернатор.

Мария Федотова

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