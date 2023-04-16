В Судане договорились об открытии гуманитарного коридора на несколько часов

Вооруженные силы (ВС) Судана одобрили открытие безопасного прохода для гуманитарных случаев, включая эвакуацию раненых, на три часа, с 14:00 по Гринвичу. Силы быстрого реагирования (СБР) объявили, что гуманитарный коридор будет открыт четыре часа. Заявление обеих сторон приводит AFP. При этом они сохранили свое право реагировать в случае нарушений.

Как армия, так и СБР согласились на паузу с 16:00 до 19:00 по местному времени (с 14:00 до 17:00 по Гринвичу), заявили в ООН. Тем временем стало известно, что государственное телевидение Судана днем прекратило трансляцию по неясной причине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Саудовская Аравия вновь призвала к деэскалации конфликта в Судане. Министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан бен Абдул провел отдельные переговоры с председателем Переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурхан, а также командующим СБР Мохамедом Хамданом Дагло. Министр призвал к прекращению военной эскалации между двумя сторонами, сообщили саудовские государственные СМИ.

Конфликт между СБР и ВС Судана случился на фоне планов интеграции первых в регулярную армию. 15 апреля суданские власти объявили о роспуске СБР.

Мария Федотова