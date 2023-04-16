Главные анонсы 17–23 апреля

17 апреля, понедельник
В Москве, как ожидается, Мосгорсуд огласит приговор журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом) по уголовному делу о госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК).
В Эстонии пройдут военные учения НАТО по киберзащите Locked Shields.
18 апреля, вторник
В Москве Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.
В Париже (Франция) президент Эмманюэль Макрон, как ожидается, встретится с представителями профсоюзов и организаций работодателей для обсуждения пенсионной реформы.
В Китае начнется 20-й Шанхайский международный автосалон (Auto Shanghai).
В Лондоне (Великобритания) объявят шорт-лист международной Букеровской премии.
19 апреля, среда
Завершится визит министра обороны Китая Ли Шанфу в Россию.
В Узбекистане стартует досрочное голосование на всенародном референдуме по поправкам к новой конституции. 49 избирательных участков начнут работу на территории РФ.
20 апреля, четверг
В Ярославле облсуд рассмотрит иск бывшего депутата муниципалитета (гордумы) Александра Симона с требованием заменить иностранные слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» аналогами из русского языка.
В Москве откроется 45-й Московский международный кинофестиваль.
21 апреля, пятница
В Саратове начнутся XXII молодежные Дельфийские игры России.
В России начнется досрочная сдача основного государственного экзамена (ОГЭ).
В разных странах мира пройдет шоу-марафон «Ночь пожирателей рекламы».
22 апреля, суббота
В Москве на Красной площади состоится возложение цветов к Мавзолею в честь дня рождения Владимира Ленина.
В Сербии пройдет крупнейшая выставка вооружений национальной армии.
23 апреля, воскресенье
В Москве в концертном зале «Зарядье» состоится церемония вручения театральной премии «Золотая маска».