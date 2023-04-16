Папа римский Франциск пожелал россиянам и украинцам, «чтобы Господь помог им достичь мира»

Папа римский Франциск обратился к верующим на площади Святого Петра в православную Пасху. Во время обращения понтифик пожелал россиянам и украинцам, чтобы «Господь пребывал с ними и помог достичь мира».

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Фото: Simone Risoluti/Vatican Media, Reuters Папа римский Франциск

Фото: Simone Risoluti/Vatican Media, Reuters

Сегодня, 16 апреля, православная Пасха отмечается по юлианскому календарю. Католическая пасха по григорианскому календарю праздновалась 9 апреля.

«Да пребудет с ними Господь и да поможет им установить мир!» — воззвал папа римский Франциск. Призыв прозвучал на 417-й день вооруженного конфликта.

«Будем же скорбеть об этих злодеяниях и молиться о жертвах. Вознесем молитвы Богу, дабы мир испытывал не ужас насильственной смерти от рук человека, но чудо жизни, которую Он дарует и обновляет Своей благодатью!» — обратился к верующим понтифик.

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Мария Федотова