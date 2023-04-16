В центре Екатеринбурга состоялся пасхальный крестный ход

Пасхальный крестный ход состоялся в Екатеринбурге. Шествии от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови длилось полтора часа. По данным епархии, в нем поучаствовали порядка 4,7 тыс. человек.

Во время шествия верующие скандировали: «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Участников шествия окропляли святой водой во время остановок у часовни Святого благоверного Александра Невского и у храма-колокольни «Большой Златоуст». Ход сопровождался молитвами и церковным пением.

На пасхальный крестный ход прибыл космонавт Олег Артемьев, который передал в часовню святой Екатерины икону, побывавшую на орбите. По его словам, после возвращения иконы на Землю, на космической станции «начались всякие неприятности».

Диана Сунагатуллина

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