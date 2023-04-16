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Коммерсантъ FM
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В Буркина-Фасо в результате нападения на военных погибли 40 человек

Неизвестные напали на армию и добровольческие силы обороны на севере Буркина-Фасо. В результате были убиты 40 человек, еще 33 человека получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местного правительства.

По данным властей, нападение произошло в деревне Аорема, находящейся рядом с городом Уахигуя в северном регионе, недалеко от границы с Мали. Этот регион захвачен исламистскими группировками, связанными с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация). В числе убитых — шестеро солдат и 34 члена добровольческих сил обороны.

На этой неделе в Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию. Президент страны Ибрагим Траоре заявил, что это необходимо для борьбы с «атаками джихадистов», которые контролируют 40% территории страны. По данным местных неправительственных организаций, за последние семь лет в результате насилия в Буркина-Фасо погибли более 10 тыс. человек.

Лаура Кеффер

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