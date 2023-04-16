СК поручил установить обстоятельства гибели актера Молодежного театра на Фонтанке

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР по Петербургу установить обстоятельства гибели актера Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова и проверить версию о смерти после ДТП с самокатом. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, в социальных сетях появилась информация, что мужчина был сбит молодым человеком на электросамокате. При этом 18-летний водитель самоката якобы находился в нетрезвом состоянии.

Руководителю ГСУ СКР по Петербургу поручено проверить эту версию и при наличии оснований возбудить уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге в возрасте 59 лет скончался актер Молодежного театра Вадим Волков.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте