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СК поручил установить обстоятельства гибели актера Молодежного театра на Фонтанке

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР по Петербургу установить обстоятельства гибели актера Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова и проверить версию о смерти после ДТП с самокатом. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, в социальных сетях появилась информация, что мужчина был сбит молодым человеком на электросамокате. При этом 18-летний водитель самоката якобы находился в нетрезвом состоянии.

Руководителю ГСУ СКР по Петербургу поручено проверить эту версию и при наличии оснований возбудить уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге в возрасте 59 лет скончался актер Молодежного театра Вадим Волков.

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