В краевом заксобрании подтвердили смерть экс-депутата

В пресс-службе заксобрания Прикамья подтвердили информацию о смерти бывшего депутата регионального парламента Владимира Гребенюка, накануне появившуюся в телеграм-канале «Лбов». «Владимир Алексеевич пользовался авторитетом у своих коллег по депутатскому корпусу. В памяти он навсегда останется неравнодушным депутатом и мудрым товарищем, которого отличали высокое чувство общественного долга, целеустремленность, профессионализм, уважительное отношение к людям и активная жизненная позиция в отстаивании интересов избирателей. Законодательное Собрание Пермского края выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам»,— говорится в сообщении на сайте представительного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Владимира Гребенюка в «ВКонтакте» Фото: страница Владимира Гребенюка в «ВКонтакте»

Владимиру Гребенюку было 62 года. Он был депутатом краевого законодательного собрания I созыва — в 2006–2011 годах, возглавлял оппозиционную депутатскую группу «Солидарность». Позже пытался переизбираться в региональный парламент, но безуспешно. До того, как прийти в заксобрание, был депутатом Пермской городской думы.