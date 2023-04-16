Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Королевство прямых инвестиций

Как Саудовская Аравия намерена привлекать новых игроков

Столица Саудовской Аравии хочет переманить инвесторов у Дубая. Как пишет агентство Bloomberg, наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман намерен к 2030 году сделать Эр-Рияд крупнейшим городом мира, увеличив его население вдвое, до 15 млн человек. Сотрудникам саудовских компаний, которые в последние годы переехали в Дубай, обещают за возвращение 40-процентную прибавку к зарплате. Международные игроки без штаб-квартиры в Саудовской Аравии со следующего года не смогут вести бизнес с местными госструктурами. Из-за этого запрета в прошлом году сменить «прописку» на саудовскую решили 80 компаний, пишет Bloomberg.

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Чтобы привлечь капитал, королевство смягчает религиозные ограничения и готовит новые законы, рассказала гендиректор группы компаний Aurora Consultancy, доктор экономических наук Оксана Коломиец: «Например, если иностранцы приходят в ОАЭ с проектом, то для них в ручном режиме определяют налоговый режим. В Саудовской Аравии планируют открыть абсолютно идентичные free-зоны. Кроме того, в стране долгое время действовали законы шариата, а сейчас активно пишутся правовые нормы, которые очень похожи, например, на французские кодексы, а в чем-то перекликаются даже с моментами, к которым мы привыкли в Российской Федерации. Официально упразднено Министерство религиозной полиции.

Сейчас в ОАЭ уже становится тесно, там тоже возникают определенные вопросы к выходцам из России или из стран СНГ. Так что решить проблемы мы можем через Саудовскую Аравию».

Максим Юсин — о сближении Ирана и Саудовской Аравии

Максим Юсин — о сближении Ирана и Саудовской Аравии

Среди российских компаний, открывших офис в Саудовской Аравии, есть IT-разработчики. Создатель дронов — компания UVL Robotics — перед выходом на рынок королевства начал оказывать услуги доставки беспилотниками в Омане. Успех в соседней стране сделал саудовских партнеров и регуляторов сговорчивее, поделился с “Ъ FM” основатель UVL Robotics Евгений Гранкин:

«Наши региональные клиенты имеют представительства и сбыт не только в Омане и ОАЭ, но и в Марокко и Кувейте. В Саудовской Аравии мы стали плотно заниматься получением разрешений на полеты. Тестовые доставки здесь начнутся, начиная с мая. Кроме того, мы работаем на территории KAUST, это университет в Саудовской Аравии, на территории которого живут 15 тыс. человек.

Что касается начала работы в стране, то мы обычно приходим к регуляторам и рассказываем, что в соседнем государстве внедрили такую-то технологию. Представители властей понимают, что что-то упускают, чувствуется даже некая ревность, но их всегда очень интересует, как решается вопрос с privacy. Есть очень много частных зон в том же Эр-Рияде, в которых нельзя ничего снимать, в том числе не должно быть камер на дронах, работающих в таких районах.

Если же говорить про политику грантов, то большого разнообразия таких программ в Саудовской Аравии я не увидел, но создаются различные акселераторы.

Вместе с тем многое пока остается на уровне обещаний. Саудовцы могут в принципе подписать любые договоры, соглашения о намерениях, хотя это ничего не значит. Понятно, что стартапы — это не совсем то, чего мы хотим, поэтому наша компания идет больше за клиентами и пытается таким образом расти. Кроме того, для нас важно работать с местными специалистами и иметь возможность самим их обучать, а в Эр-Рияде не так много профильных университетов и научных центров, что не скажешь, например, об Эмиратах. Можно, конечно, перевезти сотрудников, но не все готовы ехать сюда: здесь меньше комфорта с точки зрения инфраструктуры, дорог, общественного транспорта и больше запретов».

Как прошел визит главы МИД Саудовской Аравии в Москву

Как прошел визит главы МИД Саудовской Аравии в Москву

На северо-западе Саудовской Аравии в провинции Табук также начали строить «город будущего» Неом. По задумке, к 2045 году он станет государством в государстве с населением в 9 млн человек. Ключевой объект здесь — зеркальный небоскреб The Line высотой 500 м и длиной 170 км.

Скорее всего в итоге в Саудовской Аравии будет несколько таких мегаполисов, полагает партнер фонда NRG Ventures (компания также имеет офис в Эр-Рияде), доктор наук Оксфордского университета Максим Шашенков: «В рамках проекта строительства Неома предполагается, что возникнет несколько центров. Это смелый шаг, так как город находится не в зоне традиционного расселения племен и групп, поддерживающих саудитов.

В Эр-Рияд тоже идут мощнейшие инвестиции так же, как и на восток страны, где находятся все основные нефтяные ресурсы, рядом с Бахрейном и Катаром. Также есть огромные возможности с точки зрения сельского хозяйства, они собираются высаживать деревья в невероятных количествах, и очень агрессивные программы в области туризма. Также инвесторам может быть интересно все, что касается потребительского сектора, медицины, налаживания производств и в значительной степени девелопмента.

Вместе с тем Запад присутствует очень активно в двух секторах — сырьевом и военно-промышленном. Конечно, качество жизни здесь гораздо ниже, чем в Москве или Лондоне, нет моря, метро, топовых ресторанов, как в Дубае, нет тусовки.

Там просто очень скучно жить с точки зрения нашей ментальности, но это стоит того, там есть потенциал, как в ОАЭ лет 15 назад.

Сильная сторона саудовской культуры — там действительно люди вообще не воруют, но нужно время, что выстроить личные отношения с этими людьми».

В прошлогоднем индексе Agility Emerging Markets Logistics Index, оценивающем конкурентоспособность в области логистики и делового климата, Саудовская Аравия заняла шестое место.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...