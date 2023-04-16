Королевство прямых инвестиций

Столица Саудовской Аравии хочет переманить инвесторов у Дубая. Как пишет агентство Bloomberg, наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман намерен к 2030 году сделать Эр-Рияд крупнейшим городом мира, увеличив его население вдвое, до 15 млн человек. Сотрудникам саудовских компаний, которые в последние годы переехали в Дубай, обещают за возвращение 40-процентную прибавку к зарплате. Международные игроки без штаб-квартиры в Саудовской Аравии со следующего года не смогут вести бизнес с местными госструктурами. Из-за этого запрета в прошлом году сменить «прописку» на саудовскую решили 80 компаний, пишет Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Benmansour / Reuters Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Чтобы привлечь капитал, королевство смягчает религиозные ограничения и готовит новые законы, рассказала гендиректор группы компаний Aurora Consultancy, доктор экономических наук Оксана Коломиец: «Например, если иностранцы приходят в ОАЭ с проектом, то для них в ручном режиме определяют налоговый режим. В Саудовской Аравии планируют открыть абсолютно идентичные free-зоны. Кроме того, в стране долгое время действовали законы шариата, а сейчас активно пишутся правовые нормы, которые очень похожи, например, на французские кодексы, а в чем-то перекликаются даже с моментами, к которым мы привыкли в Российской Федерации. Официально упразднено Министерство религиозной полиции.

Сейчас в ОАЭ уже становится тесно, там тоже возникают определенные вопросы к выходцам из России или из стран СНГ. Так что решить проблемы мы можем через Саудовскую Аравию».

Среди российских компаний, открывших офис в Саудовской Аравии, есть IT-разработчики. Создатель дронов — компания UVL Robotics — перед выходом на рынок королевства начал оказывать услуги доставки беспилотниками в Омане. Успех в соседней стране сделал саудовских партнеров и регуляторов сговорчивее, поделился с “Ъ FM” основатель UVL Robotics Евгений Гранкин:

«Наши региональные клиенты имеют представительства и сбыт не только в Омане и ОАЭ, но и в Марокко и Кувейте. В Саудовской Аравии мы стали плотно заниматься получением разрешений на полеты. Тестовые доставки здесь начнутся, начиная с мая. Кроме того, мы работаем на территории KAUST, это университет в Саудовской Аравии, на территории которого живут 15 тыс. человек.

Что касается начала работы в стране, то мы обычно приходим к регуляторам и рассказываем, что в соседнем государстве внедрили такую-то технологию. Представители властей понимают, что что-то упускают, чувствуется даже некая ревность, но их всегда очень интересует, как решается вопрос с privacy. Есть очень много частных зон в том же Эр-Рияде, в которых нельзя ничего снимать, в том числе не должно быть камер на дронах, работающих в таких районах.

Если же говорить про политику грантов, то большого разнообразия таких программ в Саудовской Аравии я не увидел, но создаются различные акселераторы.

Вместе с тем многое пока остается на уровне обещаний. Саудовцы могут в принципе подписать любые договоры, соглашения о намерениях, хотя это ничего не значит. Понятно, что стартапы — это не совсем то, чего мы хотим, поэтому наша компания идет больше за клиентами и пытается таким образом расти. Кроме того, для нас важно работать с местными специалистами и иметь возможность самим их обучать, а в Эр-Рияде не так много профильных университетов и научных центров, что не скажешь, например, об Эмиратах. Можно, конечно, перевезти сотрудников, но не все готовы ехать сюда: здесь меньше комфорта с точки зрения инфраструктуры, дорог, общественного транспорта и больше запретов».

На северо-западе Саудовской Аравии в провинции Табук также начали строить «город будущего» Неом. По задумке, к 2045 году он станет государством в государстве с населением в 9 млн человек. Ключевой объект здесь — зеркальный небоскреб The Line высотой 500 м и длиной 170 км.

Скорее всего в итоге в Саудовской Аравии будет несколько таких мегаполисов, полагает партнер фонда NRG Ventures (компания также имеет офис в Эр-Рияде), доктор наук Оксфордского университета Максим Шашенков: «В рамках проекта строительства Неома предполагается, что возникнет несколько центров. Это смелый шаг, так как город находится не в зоне традиционного расселения племен и групп, поддерживающих саудитов.

В Эр-Рияд тоже идут мощнейшие инвестиции так же, как и на восток страны, где находятся все основные нефтяные ресурсы, рядом с Бахрейном и Катаром. Также есть огромные возможности с точки зрения сельского хозяйства, они собираются высаживать деревья в невероятных количествах, и очень агрессивные программы в области туризма. Также инвесторам может быть интересно все, что касается потребительского сектора, медицины, налаживания производств и в значительной степени девелопмента.

Вместе с тем Запад присутствует очень активно в двух секторах — сырьевом и военно-промышленном. Конечно, качество жизни здесь гораздо ниже, чем в Москве или Лондоне, нет моря, метро, топовых ресторанов, как в Дубае, нет тусовки.

Там просто очень скучно жить с точки зрения нашей ментальности, но это стоит того, там есть потенциал, как в ОАЭ лет 15 назад.

Сильная сторона саудовской культуры — там действительно люди вообще не воруют, но нужно время, что выстроить личные отношения с этими людьми».

В прошлогоднем индексе Agility Emerging Markets Logistics Index, оценивающем конкурентоспособность в области логистики и делового климата, Саудовская Аравия заняла шестое место.

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Елизавета Скобцова