Нидерланды выделили €100 млн на поддержку украинских фермеров и подготовку к зиме

Нидерланды выделяют €100 млн для финансирования сельскохозяйственного бизнеса на Украине и закупку генераторов для следующей зимы. Средства будут направлены через Всемирный банк. Об этом сообщила министр внешней торговли и развития Нидерландов Лише Шрайнемахер, ее слова передает ANP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лише Шрайнемахер

Фото: Johannes Frandsen / Government Offices of Sweden Лише Шрайнемахер

Фото: Johannes Frandsen / Government Offices of Sweden

Госпожа Шрайнемахер пояснила, что €40 млн будут направлены сельскохозяйственным компаниям, чтобы они смогли закупить зерно в этом сезоне и заменить оборудование, которое было уничтожено в ходе военных действий. По ее словам, эти средства помогут не только сельскохозяйственному сектору Украины, но и мировой продовольственной безопасности, так как страна производит зерно для экспорта.

Остальные €60 млн будут направлены на закупку генераторов для следующей зимы и остальных нужд, в том числе ремонта дорог. Лише Шрайнемахер добавила, что приоритетом для Нидерландов также считается разминирование территорий.

Госпожа Шрайнемахер отметила, что €100 млн были выделены из тех €2,5 млрд, которые Нидерланды ранее обещали передать Украине. По ее словам, эти средства — первые, которые выделят в рамках этой суммы.

Нидерланды объявили о выделении €2 5 млрд Украине в декабре 2022 года. Власти страны сообщали, что средства пойдут на гуманитарную, дипломатическую и военную помощь.

Что происходит на 417-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко