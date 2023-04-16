В День Победы над Югрой пролетят самолеты с портретами героев ВОВ

Акция «Бессмертный полк в небе Югры» в 2023 году пройдет 8 и 9 мая. Как сообщили представители пилотажной группы «Барсы», самолеты пролетят над городами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с портретами героев Великой Отечественной войны (ВОВ).

«В честь тех, кто воевал в Великую Отечественную, кто отдал свою жизнь за Родину, во славу их бессмертного подвига, самолеты пройдут единым строем над городами Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Когалым, Нижневартовск!»,— говорится в сообщении.

Напомним, ко Дню Победы власти Югры утвердили единовременные выплаты от 2 до 20 тыс. руб., которые получат 5349 человек. В частности, по 20 тыс. руб. получат инвалиды и участники ВОВ, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте