Ко Дню Победы югорские ветераны ВОВ получат по 20 тыс. рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре утвердили единовременные выплаты ко Дню Победы в 2023 году, сообщили в пресс-службе окружного правительства. По 20 тыс. руб. получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ВОВ), лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», неработающие пенсионеры — узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны.

По 10 тыс. руб., в частности, получат труженики тыла, инвалиды боевых действий, не вступившие в повторный брак супруги погибших инвалидов и участников ВОВ и погибших ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, родители военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы по призыву или по контракту.

По 2 тыс. руб. выплатят неработающим пенсионерам из числа родившихся до 31 декабря 1931 года, либо потерявших родителей — участников ВОВ, погибших или пропавших без вести в годы войны.

Всего выплаты получат 5349 человек. Напомним, ветераны ВОВ из Тюменской области получат к Дню Победы выплату в размере 10 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Всего ко Дню Победы выплаты должны получить почти 45,8 тыс. жителей Тюменской области.

Диана Сунагатуллина

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