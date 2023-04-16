В Новосибирске задержан владелец ГК «Дискус»

Владелец группы строительных компаний «Дискус» Алексей Джулай задержан в Новосибирске, сообщает ТАСС. В начале апреля следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества с деньгами дольщиков двух домов на Плющихинском жилмассиве, которые не были в срок сданы в эксплуатацию. Средства на строительство привлекались с 2016 года. Как сообщал СКР, речь шла о хищении средств неустановленными лицами из числа руководства «Дискуса».

На этой неделе мэрия Новосибирска сообщила, что завершение строительства домов «Дискуса» находится на контроле властей региона, мэрии и прокуратуры. «Предпринимаются все возможные меры для оказания поддержки ГК Дискус. Проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия для стабилизации ситуации, разрабатываются механизмы решения вопросов завершения строительства домов, возводимых ГК «Дискус» в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный»»,– сообщили новосибирские власти.

Всего, по данным мэрии, на разных этапах строительства находится 106 жилых домов. При этом половине из низ (53 дома) инспекцией Госстройнадзора региона уже выданы заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации. «Ведется активная работа с ресурсоснабжающими организациями для ввода домов в эксплуатацию»,– заявили власти.

ГК «Дискус» – один из крупнейших застройщиков в регионе, основана в 2000 году. Алексей Джулай является депутатом горсовета Новосибирска, входит в состав постоянных комиссий по муниципальной собственности и по градостроительству. В 2015 году, сообщается на сайте горсовета, он был награжден дипломом мэра Новосибирска за наибольший объем ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства за 10 лет в городе и благодарностью президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.

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Анна Егорова