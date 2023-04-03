В Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами дольщиков

Следственными органами в Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами участников долевого строительства двух домов на Плющихинском жилмассиве. По данным прокуратуры региона, речь идет о хищении средств неизвестными лицами из числа руководителей ГК «Дискус».

Один из домов планировалось сдать в 2018 году, второй – в первом квартале 2023 года. Оба они не сданы в эксплуатацию. В СУ КР по региону уточнили, что организации привлекали средства дольщиков с 2016 года.

Расследование по уголовному делу контролируется прокуратурой области.

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Анна Егорова