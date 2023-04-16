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Куйвашев и Орлов поучаствовали в пасхальном богослужении

В Пасхальном богослужении в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов. Божественную литургию совершил митрополит Евгений, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Напомним, ночью в Екатеринбург спецбортом из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили Благодатный огонь. Получить его частицу можно будет сегодня в Храме-на-Крови, Свято-Троицком кафедральном соборе и других храмах Екатеринбургской митрополии.

Сегодня в 16:00 в Свято-Троицком соборе состоится пасхальный крестный ход. Его участники смогут взять домой частицу огня как в соборе в начале крестного хода, так и по его окончании в Храме-на-Крови.

Диана Сунагатуллина

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