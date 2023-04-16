Благодатный огонь доставили в Екатеринбург спецбортом из Иерусалима

Схождение Благодатного огня произошло вчера днем в Иерусалиме в храме Гроба Господня, который был построен над местом погребения и воскрешения Иисуса Христа. Как сообщили в Фонде святой Екатерины, в пасхальную ночь специальный борт доставил огонь в аэропорт Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Огонь отправили на ночное пасхальное богослужение в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга, а затем и во все храмы митрополии. В частности, Благодатный огонь доставлен в Храм-на-Крови. Получить частицу Благодатного огня можно будет сегодня в любое время.

Сегодня в 16:00 в Свято-Троицком соборе состоится пасхальный крестный ход. Его участники смогут взять домой частицу огня как в Свято-Троицком кафедральном соборе в начале крестного хода, так и по его окончании в Храме-на-Крови.

Подробнее о схождении Благодатного огня — в материале «Ъ» «В Иерусалиме сошел Благодатный огонь»

Диана Сунагатуллина

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