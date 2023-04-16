Трамп собрал $15 млн на предвыборную кампанию после того, как ему предъявили обвинения

Экс-президент США Дональд Трамп собрал $15,4 млн для предвыборной кампании за несколько дней после предъявления обвинений в фальсификации документов. Почти все переводы были получены от небольших спонсоров. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на предвыборный штаб Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Bergin, Reuters Фото: Chris Bergin, Reuters

От новых спонсоров поступило 24% всех переводов. Около 98% пожертвований пришло от доноров, перечисливших менее $200. 31 марта, спустя день после голосования большого жюри за выдвижение обвинений против Дональда Трампа, поступило $4 млн пожертвований.

Всего в первом квартале 2023 года Дональд Трамп собрал $18,8 млн, что меньше итогов последнего квартала 2022 года. Тогда господин Трамп получил $20,4 млн пожертвований, из них $9,5 млн пришло после объявления о намерении участвовать в выборах президента в 2024 году 15 ноября.

4 апреля суд Манхэттена предъявил Дональду Трампу обвинение в фальсификации документов по 34 пунктам. В прокуратуре считают, что конечной целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах-2016.

Подробнее об обвинениях — в материале «Ъ» «И дольше века длится Трамп».

Олеся Павленко