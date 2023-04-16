Заслуженная артистка России Анна Одинцова возглавила балетную труппу НОВАТа

Прима-балерина НОВАТа, заслуженная артистка России Анна Одинцова стала руководителем балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба театра. Работу в театре она будет совмещать с должностью художественного руководителя Новосибирского государственного хореографического училища.

С октября 2021 года балетную труппу возглавлял Леонид Сарафанов, являвшийся премьером Мариинского и Михайловского театров. Он оставил пост руководителя балетной труппы в связи с личными обстоятельствами, сообщили в НОВАТе.

В марте стало известно, что главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев возглавил Новосибирскую государственную консерваторию им. Глинки, а художественный руководитель и главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский стал по совместительству заведующим кафедрой дирижирования консерватории.

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Анна Егорова