В США поезд с опасными веществами сошел с рельсов

Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в американском штате Мэн. Пострадали три железнодорожника. В поезде были вагоны с опасными веществами, но они не подверглись пожару, передает Associated Press.

Лесная служба штата рассказала, что с рельсов сошли три локомотива и шесть вагонов с пиломатериалами и электропроводкой. Это привело к пожару, в том числе лесному. Пожарные локализовали его. По предварительной информации, часть железнодорожного полотна была смыта «таянием льда».

Пожарно-спасательная служба сообщила об опасных веществах в поезде. В связи с этим она просила жителей не приближаться к месту происшествия. Однако чиновники сообщили, что нет риска их утечки или возгорания.

За последние месяцы в США произошло несколько сходов с рельсов поездов с опасными веществами. Так, в марте такой инцидент произошел в Аризоне, в феврале — в Огайо.

Леонид Уварчев