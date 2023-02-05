В Огайо поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся

Около 50 из 100 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в американском штате Огайо, произошел пожар. В 14 загоревшихся вагонах находится токсичный винилхлорид, который используется в пластиковых изделиях. Всего поезд вез 20 вагонов с опасными веществами.

«Мы работаем над проверкой того, какие вагоны с опасными материалами, если таковые имеются, были повреждены»,— сообщил представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм (цитата по Associated Press). По его словам, по крайней мере из одного вагона с винилхлоридом «периодически выпускается содержимое через устройство сброса давления».

Пока неизвестно, что стало причиной аварии и есть ли пострадавшие. Власти эвакуируют до 2 тыс. человек близлежащего населенного пункта. Службы продолжают следить за качеством воздуха, однако пока превышения предельных норм не выявлено.

Леонид Уварчев