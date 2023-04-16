Предстоятель Украинской православной церкви возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре

Пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре проводит предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата митрополит Киевский Онуфрий. Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) проводит богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Главной площадкой в Пасху для УПЦ стал Крестовоздвиженский храм лавры. На мероприятии присутствует управляющий делами церкви митрополит Антоний. Как передает «Страна.ua», в храме собралось несколько сотен человек. Некоторые не смогли попасть внутрь и остались молиться на улице, несмотря на дождь.

ПЦУ ранее также анонсировала пасхальную службу в Киево-Печерской лавре, но в Успенском соборе. Однако, как пишет «Страна.ua», поздно вечером в соборе никого не было, несколько священников ПЦУ сообщили изданию, что в 23:00 он будет закрыт.

Киево-Печерская лавра — одна из главных православных святынь. Основана в 1051 году. Украинские власти весной потребовали от УПЦ Московского патриархата покинуть лавру, где находится резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Ожидается переход лавры под контроль ПЦУ, которую Москва называет «раскольничьей».

О конфликте — в материале «Ъ» «Киево-Печерская рана».

Леонид Уварчев