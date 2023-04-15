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Коммерсантъ FM
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Росфинмониторинг внес в список экстремистов 18-летнего студента из Карелии

В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли Андрея Васюренко 2004 года рождения, задержанного 9 марта в Петрозаводске по подозрению в склонении граждан России к государственной измене путем перехода на сторону противника (ч. 1 ст. 30; ч. 4 ст. 33; ст. 275 УК).

Как заявили в местном отделении МВД после его задержания, Андрей Васюренко, «придерживающийся националистических взглядов», «сформировал убеждение», что необходимо помешать России достичь целей военной операции на Украине. По данным управления МВД, студент склонял россиян к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника» — Украины.

Андрей Васюренко — студент третьего курса Беломорско-Онежского филиала Петербургского университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Как сообщал Telegram-канал From Karelia with freedom, по мнению силовиков, Андрей Васюренко является сторонником независимости Карелии.

1 апреля Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 19-летнего Никиту Клюня из города Питкяранта в Республике Карелия. 8 марта его задержали в городе Сортавала по обвинению в содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Его подозревают в диверсии на железной дороге.

Эрдни Кагалтынов

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