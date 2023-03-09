В Карелии 18-летнего студента задержали за склонение к госизмене

В Карелии 18-летнего студента Андрея Васюренко задержали по подозрению в склонении граждан России к государственной измене в ходе боевых действий на Украине. Об этом РБК сообщили источники в региональном управлении МВД.

Как заявили в региональном управлении МВД, Андрей Васюренко, «придерживающийся националистических взглядов», «сформировал убеждение», что необходимо помешать России достичь целей военной операции на Украине. По данным управления МВД, студент склонял россиян к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника» — Украины.

Андрея Васюренко подозревают по статье о приготовлении к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 УК).

Как сообщает Telegram-канал From Karelia with freedom, Андрей Васюренко учится на третьем курсе местного филиала Петербургского университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. По данным канала, силовики считают студента сторонником независимости Карелии.

Вчера, 8 марта, карельский сайт Karelia.news сообщил, что в городе Сортавала в Карелии задержали 19-летного активиста «Гражданского альянса России» Никиту Клюню по подозрению в причастности к диверсионной деятельности.

Анастасия Ларина