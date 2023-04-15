В результате очередного обстрела курского Теткина загорелся дом и нарушилось электроснабжение

Третий за сегодняшний день обстрел окрестностей поселка Теткино Глушковского района Курской области привел к возгоранию дома и сарая. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«По предварительной информации пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина обесточена»,— рассказал господин Старовойт.

Владельцам пострадавшего имущества окажут необходимую помощь.

Утром 15 апреля поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи обстреляли дважды. Тогда населенные пункты оказались частично обесточены. Электроснабжение было восстановлено в 13:30.

Какие курские приграничные села попадают под украинские обстрелы — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин