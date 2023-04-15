ФК «Урал» в 23 туре РПЛ уступил ЦСКА

Футбольный клуб «Урал» в мачте 23 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл ЦСКА. Матч проходил в на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 1:2 (0:1) в пользу гостей.

Счет открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный на 14 минуте. Во втором тайме команды обменялись пенальти: на 59 минуте его реализовал в ворота «Урала» Федор Чалов, а на 66 минуте уже полузащитник «Урала» Рай Влут забил его в ворота ЦСКА.

«Урал» пока остается на 10 месте, у него 25 очков. ЦСКА на 3 месте, у него 44 очка.

В 24 туре РПЛ «Урал» сыграет дома с «Ростовом». Встреча состоится 23 апреля на «Екатеринбург Арене». Кроме того, «Уралу» предстоит два кубковых матча с ЦСКА, один из них в Москве 19 апреля.

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Николай Яблонский