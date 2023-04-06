«Мы атаковали со страстью»

Футбольный клуб «Урал» в финале «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России сразится с московским ЦСКА. Пара определилась после того как екатеринбуржцы в полуфинальном матче обыграли «Спартак», а ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». В финале «Урал» и ЦСКА проведут две игры. Победитель перейдет в суперфинал, где сразится с лидером «пути регионов». Проигравший упадет в нижнюю сетку плей-офф и получит последний шанс побороться за кубок.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В полуфинале «пути РПЛ» Кубка России ФК «Урал» обыграл московский «Спартак»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В полуфинале «пути РПЛ» Кубка России ФК «Урал» обыграл московский «Спартак»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В полуфинале «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России «Урал» дважды встретился с московским «Спартаком». Первая игра прошла в Москве 14 марта и завершилась ничьей – 1:1. Ответный и решающий матч соперники провели 4 апреля в Екатеринбурге, где «Урал» одержал победу со счетом 3:1.

«Мы понимали, что со “Спартаком” сложно оставить в безопасности свои ворота, но при этом знали, что московская команда пропускает почти в каждом матче, и нам нужно искать счастья у их ворот. Моменты были и у нас, и у соперников, но мы были нацелены на их ворота и атаковали со страстью. Довольны, что вышли в финал, потому что команда своим отношением к тренировкам и играм показала, что заслужила это»,— прокомментировал игру «Урала» главный тренер команды Виктор Гончаренко.

В Екатеринбурге полуфинальный матч Кубка России, на который не нужен Fan ID, посетило 24,7 тыс. зрителей. Для сравнения, на предыдущий домашний матч «Урала» в рамках РПЛ (Fan ID нужен) 18 марта пришло около 6 тыс. зрителей.

«Мы впервые за долгое время увидели столь прекрасный стадион с большим количеством гостей. Во многом их поддержка помогла выиграть»,— поделился господин Гончаренко.

В финале «пути РПЛ» команда встретится с московским ЦСКА, который по результатам двух матчей обыграл саратовские «Крылья Советов» — 15 марта клубы сыграли вничью 2:2, 5 марта со счетом 1:0 победу одержали москвичи. По предварительному расписанию, финальные игры пройдут 19 апреля и 3 мая.

«ЦСКА — достойный соперник, наши матчи с ним всегда проходят напряженно. В Кубке у нас одна задача: пройти как можно дальше. Надеемся, что дома снова соберем полный стадион, как и на игре со “Спартаком”»,— сказал «Ъ-Урал» президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.

За историю противостояния «Урал» и ЦСКА провели 35 матчей. Из них только пять встреч остались за свердловчанами, 22 — за москвичами. С начала сезона 2022/23 команды сыграли три раза. Матч в рамках РПЛ 16 июля завершился победой ЦСКА со счетом 2:0. Еще два матча клубы провели в групповом турнире Кубка России — 14 сентября встреча завершилась победой москвичей 2:1, 22 ноября — ничьей 0:0, но в послематчевых пенальти «Урал» оказался удачливее — 5:4.

В турнирной таблице РПЛ «Урал» занимает 10-е место, заработав 25 очков. ЦСКА с 38-ю баллами расположился на четвертой строчке.

Согласно регламенту Кубка России по футболу, есть две ветки — «путь РПЛ» и «путь других лиг» («путь регионов»), верхняя и нижняя сетка плей-офф соответственно. В «путь РПЛ» изначально входили 16 команд из РПЛ, разделенных на четыре группы. В «путь регионов» входили команды из низших лиг, включая любительские коллективы. Сначала команды играли внутри сеток. Противостояния в верхней включают в себя два матча, в нижней — один. Проигравшие в «пути РПЛ» продолжают бороться за кубок, опускаясь в нижнюю сетку и играя с победителями «пути регионов».

По этому принципу «Крылья Советов» и «Спартак», которых обыграли ЦСКА и «Урал», продолжат выступление в Кубке России во втором этапе 1/2 финала «плей-офф пути регионов». На этой стадии команды встретятся с тольяттинским «Акроном» и победителем встречи между «Краснодаром» и «Ростовом». Полуфинальные пары будут определены в результате жеребьевки. После этого победители сразятся в финале «плей-офф пути регионов».

Победители финалов верхней и нижней сетки плей-офф встретятся в суперфинале 11 июня.

Катерина Якушева