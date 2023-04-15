На закупку оборудования и обучение нижегородских врачей выделено 350 млн рублей

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) выделил более 350 млн руб. на закупку медоборудования и повышение квалификации врачей Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Средства направят из нормированного страхового запаса ТФОМС. Этот денежный резерв нужен для решения плановых задач и внезапных проблем со здоровьем у застрахованных пациентов.

Ранее сообщалось, что расходы на сложные методы лечения по программе ОМС в Нижегородской области планируют увеличить на треть в этом году, до 3 млрд руб.

Елена Ковалева