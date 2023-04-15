В Петербурге резко вырос спрос на выпускников технических колледжей

Выпускники технических колледжей стали пользоваться повышенным спросом со стороны работодателей Санкт-Петербурга. Об этом заявил вице-губернатор Кирилл Поляков в прямом эфире Центра управления регионом.

По данным Смольного, спрос на выпускников технических колледжей может достичь 10 тыс. человек к концу года. Особенно специалисты нужны промышленным предприятиям. Речь идет о сферах судостроения, радиоэлектроники, машиностроительного комплекса и фармацевтического кластера. Средняя зарплата на промышленных предприятиях города достигает 86 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в колледжах Петербурга откроют еще две тысячи дополнительных бюджетных мест.

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