СМИ: Sega может купить производителя Angry Birds за $1 млрд

Японская компания Sega Sammy Holdings Inc. близка к заключению сделки по покупке финской Rovio Entertainment Oy, создателя игры Angry Birds, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации The Wall Street Journal (WSJ), сумма сделки может составить $1 млрд.

Как пишет Bloomberg, Sega еще не приняла окончательное решение по сделке. По словам источника издания, на следующей неделе компания может официально объявить о покупке Rovio Entertainment Oy, если стороны заключат соглашение. По информации WSJ, о сделке могут объявить 17 или 18 апреля, если переговоры не сорвутся.

Angry Birds — самая популярная мобильная игра Rovio Entertainment. Она стала первой мобильной игрой, которую скачали больше миллиарда раз.

Ранее стало известно, что израильская Playtika может приобрести Rovio. По информации Reuters, сделка оценивалась в $810 млн. 6 февраля Rovio официально сообщила о начале необязательных переговоров с Playtik, 22 марта — об их завершении.

Олеся Павленко