Суд в Краснодаре арестовал обвиняемого в убийстве юноши из-за телеприставки

Суд в Краснодаре заключил под стражу приезжего из Оренбургской области обвиняемого в убийстве 18-летнего жителя кубанской столицы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Ранее местные СМИ писали, что мужчина убил юношу из-за телеприставки Sony Play Station.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Краснодара по ходатайству следствия. Обвиняемый отправлен под стражу на два месяца.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что тело студента обнаружила его сестра 13 апреля в квартире на улице Октябрьской. Сотрудники уголовного розыска установили маршрут злоумышленника, изучив записи с камер видеонаблюдения. По данным СМИ, молодого человека зарезал мужчина, который откликнулся на объявление о продаже Sony PlayStation. Предположительно, мужчина похитил игровую приставку жертвы, ноутбук и умную колонку.

СУ СКР по Кубани сообщало, что при обыске по месту жительства фигуранта следователь обнаружил и изъял похищенные им предметы.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram