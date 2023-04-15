Минобороны США выделило $215,6 млн на ускорение производства вооружений для Украины

Минобороны США заключило соглашение с Aerojet Rocketdyne (AR) на сумму $215,6 млн для увеличения производства комплексных ракетных двигательных установок для поставок Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky / AP Фото: Efrem Lukatsky / AP

Средства будут направлены на модернизацию производственных процессов, закупку оборудования и увеличение скорости производства и доставки ракетных комплексов Javelin и Stinger, а также систем залпового огня GMLRS.

Соглашение было профинансировано Законом о дополнительных ассигнованиях Украины, который подписал президент США Джо Байден в октябре 2022 года. Согласно нему, в 2023 году США предоставят Украине финансовую помощь в размере $12,4 млрд.

Что происходит на 416-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко