Названы самые популярные направления среди петербуржцев на майские праздники

Петербуржцы по сравнению с прошлым годом более заинтересованы в отдыхе за границей на майских праздниках. Изменился также топ стран по предпочтениям, следует из данных «РБК-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Турции. Отдыхающие в парке рядом с пляжем.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Виды Турции. Отдыхающие в парке рядом с пляжем.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Наибольшим спросом у петербуржцев пользуются Армения, ОАЭ и Турция. На Ереван с 28 апреля по 14 мая приходится 9,8% приобретенных авиабилетов. Отправиться в одну сторону можно как минимум за 15 тыс. руб., в то время как ночь в трехзвездочном отеле обойдется как минимум в 3,2 тыс. руб. на человека.

На Дубай при этом приходится 9,5% приобретенных авиабилетов. Полет в одну сторону будет уже дороже — как минимум в 26 тыс. руб., а номер в отеле удастся снять за 2,4 тыс. руб. При этом комплексные туры для петербуржцев стоят от 120 тыс. руб. на двоих за семь ночей в четырехзвездочном отеле в категории полупансион.

В Стамбул при этом оформлено 7,7% авиазаказов. Перелет в одну сторону обойдется примерно в 21 тыс. руб., а сутки в отеле — 2,3 тыс. руб. для человека. Помимо Стамбула петербуржцы интересуются городами Маврикий (12,1%) и Анталья (11,8%). На побережье Турции можно найти предложение в пятизвездочном отеле по программе «все включено» на восемь дней от 170 тыс. руб.

Ранее «Ъ FM» писал, что туры по России на майские праздники подорожали на 35-40% по сравнению с 2022 годом.

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