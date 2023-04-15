Полиция Туапсе оштрафовала водителей пассажирских автобусов за некорректную езду

Полиция в Туапсе оштрафовала водителей двух пассажирских автобусов за нарушение ПДД при проезде перекрестков. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. До этого муниципальные власти предъявили претензии к автобусным перевозчикам за нарушение графиков движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Правоохранители выявили нарушения в ходе мониторинга социальных сетей. Они установили, что водители автомобилей «ПАЗ» и «ГАЗ», пытаясь быстрее проехать перекресток, нарушили Правила дорожного движения.

Госавтоинспекторы оперативно установили водителей, которые создали угрозу безопасности дорожного движения. Сообщается, что эти автобусы находились на городском маршруте и перевозили пассажиров. В отношении водителей составлены административные материалы по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), с ними проведены профилактические беседы о строгом соблюдении ПДД.

Утром в субботу администрация Туапсинского района сообщила о вынесении автобусным перевозчикам, которые нарушают графики движения, предупреждения о недопустимости срывов рейсов. По данным местных властей, проверка работу автобусов в вечернее время и выявила, что из 18 машин по расписанию проехали на остановку «Центральная» только 13. Администрация предупредила, что подобные проверки будут проводиться еженедельно, и при выявлении нарушений расписания водителей, допустивших срывы, будут привлекать к административной ответственности.

Михаил Волкодав

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