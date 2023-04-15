Власти Туапсе поставили на вид автобусным перевозчикам нарушение графиков движения

Власти Туапсе вынесли автобусным перевозчикам, которые нарушают графики движения, предупреждения о недопустимости срывов рейсов. Об этом сообщает администрация Туапсинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канад администрации Туапсинского района Краснодарского края Фото: Telegram-канад администрации Туапсинского района Краснодарского края

Специалисты районного управления транспорта проверили работу автобусов в вечернее время и выявили, что из 18 автобусов по расписанию проехали на остановку «Центральная» только 13.

«Проверки будут проводиться еженедельно. При выявлении нарушений расписания водители, допустившие срывы, будут привлечены к административной ответственности», - сообщает местная администрация в свое Telegram-канале.

Михаил Волкодав

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