Азербайджан отозвал своих спортсменов с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване из-за сожжения флага

Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет (НОК) отозвали спортсменов национальной сборной с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване из-за сожжения флага страны. Об этом сказано в их совместном заявлении.

«В условиях, когда в Армении царит такая атмосфера ненависти, безопасность не обеспечивается, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за психологического давления невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение»,— сказано в заявлении (цитата по «Интерфакс»).

Министерство и НОК также предложили ввести санкции против Армении со стороны Европейской федерации тяжелой атлетики. Кроме этого они призвали международное сообщество и спортивные организации осудить сожжение азербайджанского флага.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Ереване с 15 по 23 апреля. Накануне, 14 апреля, на церемонии открытия чемпионата зрители освистали девушку, которая выносила флаг Азербайджана. После этого на сцену выбежал мужчина, который поджег флаг. Организаторы заменили флаг.

Акцию устроил дизайнер Арам Николян, который участвовал в церемонии открытия. Его задержали, но после отпустили, писали армянские СМИ.

Олеся Павленко