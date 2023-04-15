Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Азербайджан отозвал своих спортсменов с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване из-за сожжения флага

Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет (НОК) отозвали спортсменов национальной сборной с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване из-за сожжения флага страны. Об этом сказано в их совместном заявлении.

«В условиях, когда в Армении царит такая атмосфера ненависти, безопасность не обеспечивается, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за психологического давления невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение»,— сказано в заявлении (цитата по «Интерфакс»).

Министерство и НОК также предложили ввести санкции против Армении со стороны Европейской федерации тяжелой атлетики. Кроме этого они призвали международное сообщество и спортивные организации осудить сожжение азербайджанского флага.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Ереване с 15 по 23 апреля. Накануне, 14 апреля, на церемонии открытия чемпионата зрители освистали девушку, которая выносила флаг Азербайджана. После этого на сцену выбежал мужчина, который поджег флаг. Организаторы заменили флаг.

Акцию устроил дизайнер Арам Николян, который участвовал в церемонии открытия. Его задержали, но после отпустили, писали армянские СМИ.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...