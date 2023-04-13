«Я ненавижу Гамлета», Пасхальный концерт в Эрмитаже, Филипп Киркоров и «Искусство Манга» в «Севкабеле»

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга покажут музыкальный спектакль «Я ненавижу Гамлета» американского драматурга Пола Рудника, музыкальную битву Бах vs Шопен, выставку «Искусство Манга» и юбилейный концерт Филиппа Киркорова. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театр музыкальной комедии Фото: Театр музыкальной комедии

С пятницы по воскресенье, с 14 по 16 апреля, в Театре музкомедии пройдет музыкальный спектакль «Я ненавижу Гамлета» американского драматурга и сценариста Пола Рудника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также 15 и 16 апреля в БДТ имени Товстоногова состоятся предпремьерные показы «Преступления и наказания» японского режиссера Мотои Миура. Кроме того, в субботу на спектакль Юрия Бутусова «Три сестры» по пьесе Чехова приглашает зрителей Театр имени Ленсовета.

Слушатели концерта «Битва клавиров: Бах vs Шопен» в Петрикирхе 15 апреля смогут воспринять разные философии и ощущение времени через звучание органа и рояля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хип-хоп исполнитель Pharaoh.

Фото: Ольга Кирякова, Коммерсантъ Хип-хоп исполнитель Pharaoh.

Фото: Ольга Кирякова, Коммерсантъ

А любители современного рэпа в субботу смогут посетить концерт рэпера Pharaoh в СК «Юбилейный». В этот же день в «Космонавте» выступит группа «Мураками» с представлением нового альбома «В песнях навсегда», а на площадке А2 Green Concert состоится российский электронный фестиваль транс-музыки с 20-летней историей Trancemission. Masquerade. С 16 по 20 апреля в БКЗ «Октябрьский» с юбилейным шоу и золотыми хитами приедет Филипп Киркоров. Кроме того, 20 апреля в Гербовом зале Эрмитажа состоится Пасхальный концерт с участием хоров петербургских монастырей, консерватории, а также оперных звезд Большого театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет А.С. Пушкина - скульптора Леонида Шервуда.

Фото: Пресс-служба ГРМ Портрет А.С. Пушкина - скульптора Леонида Шервуда.

Фото: Пресс-служба ГРМ

С 13 апреля в Русском музее открылась выставка скульптора Леонида Шервуда. Последний раз она проходила еще при жизни мастера — в 1952 году. Посетителей с 20 числа ждут и в «Севкабель Порту» на первой в России масштабной выставке «Искусство Манга», посвященной японским графическим рассказам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планетарий.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Планетарий.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В этот же день в Планетарии № 1 прозвучат шедевры классики и произведения гениальных авторов нового времени в исполнении органа. В кино с 20 апреля в прокат выйдет остросюжетный дебютный детектив южнокорейского режиссера и сценариста Ан Тхэ-Джина «Ночная сова», ставший одним из самых кассовых фильмов в Корее.