Латвия запретила въезд в страну Инстасамке

Блогеру и рэп-исполнительнице Инстасамке (настоящее имя — Дарья Зотеева) запретили въезд в Латвию на неопределенный срок и внесли в список нежелательных лиц. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин)

Фото: Соцсети Инстасамки Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин)

Фото: Соцсети Инстасамки

«На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции, я принял решение о включении Дарьи Зотеевой, гражданки Российской Федерации, в список нежелательных для Латвийской Республики лиц»,— написал господин Ринкевичс в Twitter.

В феврале с Telegram-каналах появилась информация, что Инстасамка перевела около 900 тыс. руб. в один из фондов, которые помогают российским военным. Певица отрицает, что переводила средства. «Я не донатила ничего никому»,— написала она в своем Telegram-канале.

У Инстасамки был запланирован концерт в Риге. Изначально он должен был пройти 14 января в ночном клубе First, позже его перенесли на 17 февраля, затем — на 22 апреля. Ранее исполнительница также перенесла свой тур по России на 2024 год после того, как концерты в нескольких городах были отменены.

Олеся Павленко