В поселке под Челябинском отключили воду из-за аварии

В поселке Западный под Челябинском отключили подачу воды. Причиной стала авария на внешних сетях водоснабжения, сообщили «Ъ-Южный Урал» в ресурсоснабжающей компании «Южуралводоканал».

Сроки возобновления подачи воды не уточняются. Администрация Сосновского района организовала подвоз технической воды между домами №3 и №4 по улице Раздольная, а также возле домов №5 и №7 по улице Изумрудная в микрорайоне Вишневая горка.

В поселке Западный (Сосновский район) находятся микрорайоны Просторы, Женева, Белый Хутор, Залесье и Вишневая горка.