Верховный суд США отменил запрет на препарат для медикаментозного аборта

Верховный суд США приостановил действие запрета на препарат для медикаментозного аборта мифепристона в пятницу, 15 апреля, поздно вечером. Решение об этом будет действовать до полуночи среды, 19 апреля. Об сообщил телеканал NBC News. Ранее окружной судья Техаса постановил запретить препарат.

Решение принято по жалобе Минюста США и Danco Laboratories, компании-производителя мифепристона, на решение техасского судьи. Как отмечает NBC, временная приостановка запрета позволит судьям решить, какие шаги стоит принять дальше.

7 апреля суд в Техасе запретил мифепристон по иску от четырех групп по борьбе с абортами и четырех врачей, также выступающих против абортов. Они настаивают, что Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) не учло возможные риски для здоровья для девушек младше 18 лет при использовании мифепристона для прерывания беременности. Судья решил, что FDA проигнорировало риски для здоровья при сертификации препарата в 2000 году.

Мифепристон используют в половине абортов в США. Президент США Джо Байден осудил решение суда, заявив, что оно может привести к ограничению доступа к абортам в тех штатах, где они разрешены.

Олеся Павленко