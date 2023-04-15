ФНС добивается банкротства подконтрольного пермскому депутату завода

Межрайонная инспекция ФНС России №13 по Свердловской области подала иск о признании АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» банкротом за долги в 72,5 млн руб., сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на картотеку суда. Заявление было подано 13 апреля в Арбитражный суд Свердловской области, к производству пока не принято. На заводе не стали комментировать ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Туринский ЦБЗ был запущен в 1939 году для нужд оборонной промышленности — здесь производили пороховую целлюлозу. Позднее начали выпускать обои и писчую бумагу. В настоящее время здесь производят бумагу для гофрирования, бумагу-основу для санитарно-гигиенических изделий, а также древесноволокнистые плиты. В апреле 2022 года завод запустил линию по производству офисной бумаги из собственного сырья с использованием для отбеливания отечественных химикатов. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным акционером предприятия (32,57% акций) является депутат гордумы Перми Роман Пономарев. Возглавляет завод уроженец Кунгура Дмитрий Русаков, которому принадлежат 5,55% акций. По состоянию на 31 декабря 2022 года, на заводе трудятся 609 человек. Выручка ЦБЗ за 2021 год составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль —197,2 млн руб.

Роман Пономарев избрался в Пермскую думу в сентябре 2021 года по одномандатному избирательному округу №9. Помимо акций Туринского ЦБЗ, ему принадлежат 100% в долей в уставном капитале пермских ООО «Производственно-строительная компания “Кармента”», ООО «Кармента» и ООО «Масштаб-Строй», а также 74% в компании по управлению недвижимостью «Ромакс».