Бастрыкин поручил проверить сведения об избиении пенсионера кондуктором в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту причинения вреда здоровью пенсионеру из Екатеринбурга, сообщила пресс-служба ведомства. Установить все обстоятельства произошедшего поручено руководителю свердловского управления СКР Анатолию Надбитову.

По данным СМИ, в Екатеринбурге военный пенсионер, возвращаясь домой из госпиталя, не смог расплатиться за проезд в автобусе заблокированной банковской картой. Кондуктор стал применять силу в отношении пассажира, после чего последний был госпитализирован с травмой головы.

Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался избиением сироты в детском саду в поселке Свердловской области. Силовики опросят очевидцев произошедшего и по итогам разбирательства «примут адекватные меры реагирования». Полиция проверяет информацию на предмет соответствия действительности.

Диана Сунагатуллина

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