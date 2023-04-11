Бастрыкин заинтересовался избиением сироты в детском саду на Урале

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки детского сада в пос. Мартюш (Свердловская область), где, по информации СМИ, педагог избила мальчика-сироту. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

По информации СМИ, инцидент произошел в детском саду «Искорка». Соцпедагог, сопровождавшая мальчика, била его руками и таскала за воротник за плохое поведение.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что полиция Каменска-Уральского проверяет информацию на предмет соответствия действительности. Силовики опросят очевидцев произошедшего и по итогам разбирательства «примут адекватные меры реагирования».

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